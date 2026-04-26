Число жертв теракта в Колумбии выросло вдвое, на место прибыл министр обороны
Число погибших в результате теракта на Панамериканском шоссе в Колумбии выросло вдвое — до 14 человек. Также известно о более 38 раненых, среди которых пятеро детей. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман в соцсети X.
«На данный момент мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди них пятеро несовершеннолетних», — написал он.
В регион уже приехали министр обороны Колумбии Педро Санчеса и высшее военное командование. Началось заседание совета безопасности на национальном уровне. Власти координируют помощь пострадавшим и совместные действия в ответ на эту серьёзную ситуацию.
Напомним, на Панамериканском шоссе в Колумбии прогремел взрыв. Этот инцидент на юго-западе страны признали терактом. Раньше сообщалось о семи погибших. Губернатор Гусман назвал случившееся трагедией. Он добавил, что в регионе растёт террористическая активность. По его словам, эта атака требует немедленных действий со стороны властей.
