Мерц назвал попытку атаки на приём с участием Трампа недопустимой

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил инцидент со стрельбой в отеле, где проходил приём с участием американского президента Дональда Трампа. Немецкий политик разместил заявление в соцсети X. Он подчеркнул, что любые проявления насилия недопустимы в демократическом обществе, где все вопросы решаются голосованием, а не вооружённой силой.

«Насилию нет места в демократии. Мы принимаем решения большинством, а не оружием. Я осуждаю попытку нападения в Вашингтоне и рад, что президент Трамп, первая леди Мелания Трамп и все присутствовавшие находятся в безопасности», — заявил Мерц.

Напомним, вечером 25 апреля в столичном отеле Washington Hilton произошла стрельба. 31-летний учитель Коул Томас Аллан, которого Трамп позже назвал «одиноким волком» и «больным человеком», открыл огонь во время приёма с участием лидеров. Злоумышленник сразу был задержан. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома. К счастью, никто не пострадал.