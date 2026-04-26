Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

26 апреля, 11:51

Мерц назвал попытку атаки на приём с участием Трампа недопустимой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / penofoto

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил инцидент со стрельбой в отеле, где проходил приём с участием американского президента Дональда Трампа. Немецкий политик разместил заявление в соцсети X. Он подчеркнул, что любые проявления насилия недопустимы в демократическом обществе, где все вопросы решаются голосованием, а не вооружённой силой.

«Насилию нет места в демократии. Мы принимаем решения большинством, а не оружием. Я осуждаю попытку нападения в Вашингтоне и рад, что президент Трамп, первая леди Мелания Трамп и все присутствовавшие находятся в безопасности», — заявил Мерц.

Посла Украины высмеяли за «героическое» фото на полу во время стрельбы на ужине с Трампом
Посла Украины высмеяли за «героическое» фото на полу во время стрельбы на ужине с Трампом

Напомним, вечером 25 апреля в столичном отеле Washington Hilton произошла стрельба. 31-летний учитель Коул Томас Аллан, которого Трамп позже назвал «одиноким волком» и «больным человеком», открыл огонь во время приёма с участием лидеров. Злоумышленник сразу был задержан. Он признался, что его целью были чиновники Белого дома. К счастью, никто не пострадал.

Александра Мышляева
