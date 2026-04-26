26 апреля, 12:17

FEDUK требовал для концерта текилу за 20 тыс., PS5, врача и $100 в сутки каждому из команды

Обложка © Telegram / FEDUK

Сегодняшний концерт FEDUKа в казанском «Корстоне» — отличный повод заглянуть в райдер рэпера. И он, надо сказать, впечатляет. Об этом сообщает Mash Iptash.

Передвигаться Инсаров предпочитает на «Мерседесе», «БМВ» или навороченном «Зикре 007». Причём опаздывать водителям крайне невыгодно: за каждые пять минут задержки подачи машины исполнитель выписывает штраф в 10 тысяч рублей.

Жить артист готов только в пятизвёздочных отелях со спа и фитнес-центром. В номере обязательны мини-бар и пятая «плойка» (PlayStation 5) с подборкой шутеров и файтингов. Суточные: 200 долларов самому FEDUKу и по 100 баксов каждому из семи человек его команды.

В гримёрке он предпочитает сибас или паровые котлеты с картошкой, а в сезон требует хурму и манго. Из алкоголя — элитная текила от Don Julio 1942 до Jose Cuervo 1800 Anejo. За бутылку — от 20 тысяч рублей. В списке также значатся нурофен, леденцы для горла и визит врача-фониатра.

И последний штраф: если устроители захотят подснять саундчек или анонс без согласования, придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей. Дисциплина, однако.

Ранее Life.ru выяснил райдер маленькой звезлы, испольняющей трек «Сигма Бой». Несмотря на юный возраст, требования исполнительницы удивляют своей серьёзностью и взрослым подходом. Интерес вызывают детали её технических и бытовых запросов, которые демонстрируют профессиональный уровень подготовки и внимание к комфорту на выступлениях.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
