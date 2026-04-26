FEDUK требовал для концерта текилу за 20 тыс., PS5, врача и $100 в сутки каждому из команды

Сегодняшний концерт FEDUKа в казанском «Корстоне» — отличный повод заглянуть в райдер рэпера. И он, надо сказать, впечатляет. Об этом сообщает Mash Iptash.

Передвигаться Инсаров предпочитает на «Мерседесе», «БМВ» или навороченном «Зикре 007». Причём опаздывать водителям крайне невыгодно: за каждые пять минут задержки подачи машины исполнитель выписывает штраф в 10 тысяч рублей.

Жить артист готов только в пятизвёздочных отелях со спа и фитнес-центром. В номере обязательны мини-бар и пятая «плойка» (PlayStation 5) с подборкой шутеров и файтингов. Суточные: 200 долларов самому FEDUKу и по 100 баксов каждому из семи человек его команды.

В гримёрке он предпочитает сибас или паровые котлеты с картошкой, а в сезон требует хурму и манго. Из алкоголя — элитная текила от Don Julio 1942 до Jose Cuervo 1800 Anejo. За бутылку — от 20 тысяч рублей. В списке также значатся нурофен, леденцы для горла и визит врача-фониатра.

И последний штраф: если устроители захотят подснять саундчек или анонс без согласования, придётся раскошелиться на 100 тысяч рублей. Дисциплина, однако.

