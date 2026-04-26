18-летний парень гонял по Новороссийску на кабриолете и палил из пистолета

В Новороссийске 18-летнего местного жителя подозревают в стрельбе из охолощённого пистолета во время поездки по городу. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Покатушки «с огоньком» в Новороссийске. Видео © VK / ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По данным полиции, молодой человек арендовал автомобиль без крыши, снял с него номера и отправился кататься с приятелями. На одной из улиц водитель кабриолета несколько раз выстрелил из оружия патронами светозвукового действия — всё происходящее попало на видео.

«Адреналина в крови не хватало и, на одной из улиц, он несколько раз выстрелил из охолощённого пистолета патронами светозвукового действия», — говорится в сообщении ведомства.

Очевидцы обратились в полицию. Стрелка задержали, когда он доехал до Анапы. На молодого человека завели уголовное дело по статье о хулиганстве — максимальное наказание по ней достигает семи лет лишения свободы. Кроме того, за нарушение ПДД ему грозят штраф или лишение водительских прав.

