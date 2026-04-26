26 апреля, 14:10

«Чертовски круто»: Глава UFC восхищался покушением на Трампа, пока журналисты выбирали игристое

Президент UFC Дана Уайт остался в восторге от покушения на Трампа

Любопытный Дана Уайт. Обложка © X / ryanjreilly, tonydokoupil

Любопытный Дана Уайт. Обложка © X / ryanjreilly, tonydokoupil

Покушение на американского президента Дональда Трампа, произошедшее 26 апреля, вызвало неоднозначную реакцию очевидцев. Часть журналистов, покидая зал через несколько минут после инцидента, спокойно выбирали, какую выпивку забрать с собой — остановившись на игристом и бутылке красного вина. Кое-кто из них не стал прятаться под столами, а продолжил доедать салат. А президент UFC Дана Уайт остался от случившегося в настоящем восторге.

Дана Уайт с любопытством смотрит за стрельбой. Видео © X / ryanjreilly, tonydokoupil

«Столы переворачивали, парни забегали с оружием. Все прятались, но я не стал прятаться. Это было чертовски круто, это был довольно сумасшедший, но уникальный опыт», признался он.

Жажда самопиара: Выходка посла Украины во время стрельбы у Трампа поразила Запад
Жажда самопиара: Выходка посла Украины во время стрельбы у Трампа поразила Запад

Напомним, Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне во время приёма с участием президента США прогремели выстрелы: 31-летний преподаватель Коул Томас Аллан (позже названный Трампом «одиноким волком» и «больным человеком») открыл огонь, целясь в представителей администрации Белого дома, но никто из них не пострадал. Стрелка задержали на месте, он признал вину, однако в интернете появились слухи, что всё это было инсценировкой.

Юрий Лысенко
