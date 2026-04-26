«Чертовски круто»: Глава UFC восхищался покушением на Трампа, пока журналисты выбирали игристое

Покушение на американского президента Дональда Трампа, произошедшее 26 апреля, вызвало неоднозначную реакцию очевидцев. Часть журналистов, покидая зал через несколько минут после инцидента, спокойно выбирали, какую выпивку забрать с собой — остановившись на игристом и бутылке красного вина. Кое-кто из них не стал прятаться под столами, а продолжил доедать салат. А президент UFC Дана Уайт остался от случившегося в настоящем восторге.

Дана Уайт с любопытством смотрит за стрельбой. Видео © X / ryanjreilly, tonydokoupil

«Столы переворачивали, парни забегали с оружием. Все прятались, но я не стал прятаться. Это было чертовски круто, это был довольно сумасшедший, но уникальный опыт», — признался он.

Напомним, Вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне во время приёма с участием президента США прогремели выстрелы: 31-летний преподаватель Коул Томас Аллан (позже названный Трампом «одиноким волком» и «больным человеком») открыл огонь, целясь в представителей администрации Белого дома, но никто из них не пострадал. Стрелка задержали на месте, он признал вину, однако в интернете появились слухи, что всё это было инсценировкой.