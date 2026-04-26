Канадский форвард «Салавата Юлаева» рассказал, что его удивило в России

Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо рассказал, что для него стало сюрпризом в России. Неожиданностью оказалась местная еда.

«Какие стереотипы рухнули? Первое, что меня удивило, — это в целом еда в России. Я не знал, чего ожидать. Но то, что российская кухня будет так хороша, — это вообще не первое, о чём ты можешь подумать», — сказал Броссо.

Ранее в проекте нового межгосударственного стандарта по традиционной русской кухне добавили рекомендации, как готовить гороховый и раковый супы. Согласно проекту ГОСТа, гороховый суп можно варить на любом бульоне: мясном, курином, рыбном, овощном или грибном. Горох подойдёт как свежий, так и сушёный. После варки суп нужно сделать кремообразным — для этого массу можно протереть или просто хорошо разварить бобовые.