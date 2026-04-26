Сильный град с дождём и ветром оставил без света 60 тыс. потребителей под Киевом

В Киевской области фиксируются очередные отключения электричества. Без света остались примерно 60 тысяч жителей региона. Причиной сбоя называется непогода. Об этом сообщила областная военная администрация в соцсети. Коммунальщики пытаются устранить неполадки.

«Сильный град, дождь и порывы ветра привели к массовым отключениям электроэнергии в области. В настоящее время почти 60 тысяч потребителей остаются без света. Из-за стихии были повреждены 80 линий среднего напряжения», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Канада продолжает финансовую подпитку Украины. На этот раз речь идёт не об оружии, а о гражданской инфраструктуре. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Оттава выделила 20 миллионов канадских долларов – это около 14,4 млн долларов США – на восстановление энергетического сектора.