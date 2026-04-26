26 апреля, 14:50

Мужчина вытащил себя с того света спустя 9 дней после «смерти» — врачи не верили, что он жив

В Казахстане мужчина 9 дней был «мёртв» вместо матери из-за ошибки врачей

Обложка © tobolinfo.kz

В Казахстане 56-летний житель Костаная Владимир Шремф узнал, что госорганы признали его умершим и теперь он полностью бесправный гражданин. В истории разбирались журналисты издания «ТоболИнфо». Мужчина узнал о своём новом статусе «покойника» случайно, когда не смог получить госуслуги онлайн.

Всё началось с того, что не так давно Шремф обратился в поликлинику при Аулиекольской районной больнице и предоставил туда справку о смерти своей матери. Но сотрудница принимавшая документы внесла по ошибке в базу данные самого Владимира, о чём он узнал 2 апреля, когда попытался что-то оформить на себя. В итоге ему буквально пришлось вытаскивать себя «с того света». Оплошность устранили только через 9 дней, признав мужчину снова живым.

Сейчас постадавший готовит обращение в суд. Он хочет взыскать с виновных лиц компенсацию морального вреда и все понесённые расходы за период своей короткой «смерти» в попытках восстановить справедливость.

«Она дышит!» Объявленная погибшей после ДТП женщина внезапно «воскресла»
«Она дышит!» Объявленная погибшей после ДТП женщина внезапно «воскресла»

Ранее жительница подмосковного Сергиева Посада, которая по неведомой причине числилась погибшей в государственных системах, «воскресла». В местном многофункциональном центре провели проверку и выяснили, что всё дело в человеческой ошибке: сотрудник случайно внёс в базу СНИЛС Юлии вместо принадлежащего реальному покойнику.

Татьяна Миссуми
