Мужчина вытащил себя с того света спустя 9 дней после «смерти» — врачи не верили, что он жив

В Казахстане 56-летний житель Костаная Владимир Шремф узнал, что госорганы признали его умершим и теперь он полностью бесправный гражданин. В истории разбирались журналисты издания «ТоболИнфо». Мужчина узнал о своём новом статусе «покойника» случайно, когда не смог получить госуслуги онлайн.

Всё началось с того, что не так давно Шремф обратился в поликлинику при Аулиекольской районной больнице и предоставил туда справку о смерти своей матери. Но сотрудница принимавшая документы внесла по ошибке в базу данные самого Владимира, о чём он узнал 2 апреля, когда попытался что-то оформить на себя. В итоге ему буквально пришлось вытаскивать себя «с того света». Оплошность устранили только через 9 дней, признав мужчину снова живым.

Сейчас постадавший готовит обращение в суд. Он хочет взыскать с виновных лиц компенсацию морального вреда и все понесённые расходы за период своей короткой «смерти» в попытках восстановить справедливость.

Ранее жительница подмосковного Сергиева Посада, которая по неведомой причине числилась погибшей в государственных системах, «воскресла». В местном многофункциональном центре провели проверку и выяснили, что всё дело в человеческой ошибке: сотрудник случайно внёс в базу СНИЛС Юлии вместо принадлежащего реальному покойнику.