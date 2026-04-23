Опечатка ценою в жизнь: Числившуюся умершей жительницу Подмосковья «воскресили»

Жительница подмосковного Сергиева Посада, которая по неведомой причине числилась погибшей в государственных системах, «воскресла». Как пишет Baza, в местном многофункциональном центре провели проверку и выяснили, что всё дело в человеческой ошибке: сотрудник случайно внёс в базу СНИЛС Юлии вместо принадлежащего реальному покойнику.

Женщина значилась как умершая с 2024 года. Ошибку уже исправили — теперь россиянка снова «жива» с точки зрения государства.

Напомним, о своей «смерти» Юлия узнала случайно во время визита в многофункциональный центр. При этом она годами исправно платила налоги, не встречая никаких препятствий, а все банковские и цифровые сервисы, в том числе «Госуслуги», работали исправно.