Опечатка ценою в жизнь: Числившуюся умершей жительницу Подмосковья «воскресили»
Baza: Жительницу Сергиева Посада признали умершей из-за ошибки сотрудника МФЦ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos
Жительница подмосковного Сергиева Посада, которая по неведомой причине числилась погибшей в государственных системах, «воскресла». Как пишет Baza, в местном многофункциональном центре провели проверку и выяснили, что всё дело в человеческой ошибке: сотрудник случайно внёс в базу СНИЛС Юлии вместо принадлежащего реальному покойнику.
Женщина значилась как умершая с 2024 года. Ошибку уже исправили — теперь россиянка снова «жива» с точки зрения государства.
Напомним, о своей «смерти» Юлия узнала случайно во время визита в многофункциональный центр. При этом она годами исправно платила налоги, не встречая никаких препятствий, а все банковские и цифровые сервисы, в том числе «Госуслуги», работали исправно.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.