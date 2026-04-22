Жительница подмосковного Сергиева Посада Юлия Карасёва узнала о собственной «смерти» во время визита в многофункциональный центр. Несмотря на то, что она значилась в системе умершей, налоги женщина платила исправно, рассказала Юлия.

Жительница Подмосковья продолжила платить налоги после собственной «смерти». Видео © VK / ЮЛЯ КАРАСЕВА | ЛАЙФ| ХУДЕЮ| ЮМОР | СЕРГИЕВ ПОСАД

По словам женщины, остальные цифровые и финансовые сервисы продолжали работать без сбоёв. «Госуслуги» были доступны, банковские счета оставались активными, а налоги она по-прежнему оплачивала. В МФЦ предположили, что речь может идти о технической ошибке. Карасёвой посоветовали обратиться за оформлением госключа позже и попробовать повторно.

А ранее Агентство по страхованию вкладов отказалось выплачивать 16 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам умерших клиентов уфимского банка ПТБ. Основание — эти сбережения признаны выморочным имуществом, то есть переходящим в собственность государства при отсутствии законных наследников. Спор возник между АСВ и территориальным управлением Росимущества. Ведомство требовало выплатить деньги как обычному вкладчику при банкротстве банка, участвующего в системе страхования.