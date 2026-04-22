Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 19:37

Жительница Подмосковья продолжила платить налоги после собственной «смерти»

Жительница подмосковного Сергиева Посада Юлия Карасёва узнала о собственной «смерти» во время визита в многофункциональный центр. Несмотря на то, что она значилась в системе умершей, налоги женщина платила исправно, рассказала Юлия.

По словам женщины, остальные цифровые и финансовые сервисы продолжали работать без сбоёв. «Госуслуги» были доступны, банковские счета оставались активными, а налоги она по-прежнему оплачивала. В МФЦ предположили, что речь может идти о технической ошибке. Карасёвой посоветовали обратиться за оформлением госключа позже и попробовать повторно.

Переводы по СБП станут платными: кому придётся доплачивать с 1 мая
А ранее Агентство по страхованию вкладов отказалось выплачивать 16 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам умерших клиентов уфимского банка ПТБ. Основание — эти сбережения признаны выморочным имуществом, то есть переходящим в собственность государства при отсутствии законных наследников. Спор возник между АСВ и территориальным управлением Росимущества. Ведомство требовало выплатить деньги как обычному вкладчику при банкротстве банка, участвующего в системе страхования.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

Обложка © VK / ЮЛЯ КАРАСЕВА | ЛАЙФ| ХУДЕЮ| ЮМОР | СЕРГИЕВ ПОСАД

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar