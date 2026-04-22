Переводы по СБП станут платными: кому придётся доплачивать с 1 мая

В России с 1 мая меняются условия переводов через Систему быстрых платежей: для граждан сохраняется ряд бесплатных операций, но вводятся комиссии для платежей с участием бизнеса. Суть изменений «Газете.Ru» объяснил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Переводы между физическими лицами остаются бесплатными: граждане смогут переводить до 30 млн рублей в месяц самому себе и до 100 тыс. рублей другим людям без комиссии. Также без оплаты сохраняются платежи в адрес государства — налоги, штрафы и пошлины. Изменения затронут операции, где участвуют коммерческие структуры. К ним относятся покупки товаров и услуг по QR-коду, выплаты от бизнеса гражданам, а также расчёты между компаниями и индивидуальными предпринимателями.

Для таких транзакций вводится дифференцированная комиссия, привязанная к сумме перевода: от 5 копеек при небольших платежах до 3 рублей при крупных операциях. Плата может взиматься как со списания, так и с зачисления средств, что фактически распространяет её на обе стороны операции. Эксперт по финансам Дмитрий Трепольский отметил, что для обычных граждан, совершающих переводы между собой, изменений не будет заметно. По его словам, новые правила в первую очередь затронут самозанятых, предпринимателей и банки.

Он добавил, что влияние комиссий на конечные цены для потребителей будет минимальным из-за их небольшого размера и высокой конкуренции в цифровых платежах. В то же время эксперт допустил, что отдельные банки могут пересматривать внутренние тарифы для бизнеса, а также возможны технические сложности при классификации платежей, когда личные переводы могут ошибочно попадать в категорию коммерческих операций.

Ранее в Госдуме прокомментировали изменения в порядке идентификации клиентов банков при переводах через Систему быстрых платежей (СБП). Банки начнут указывать ИНН клиентов при переводах через СБП для упрощения идентификации участников операций.