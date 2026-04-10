«Не стоит переживать»: В Госдуме объяснили, зачем банки будут указывать ИНН клиентов в СБП

Банки начнут указывать ИНН клиентов при переводах через СБП для упрощения идентификации, а не в целях налогообложения. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы Станислав Наумов.

Это нормальная практика, и она связана не только с национальной платёжной системой и службой безопасных переводов. В целом, это упрощает идентификацию. Если раньше у каждого клиента банка был свой идентификационный номер, который присваивал сам банк, то теперь это абсолютно правильно привязывается к ИНН. И это вопрос не налогообложения, а просто максимально чёткого навигатора: кто является плательщиком или получателем. Станислав Наумов Депутат Государственной думы

Наумов назвал инициативу Центробанка правильной и своевременной. По его убеждению, стране необходимо последовательно продолжать процесс «обеления» экономики. Объёмы серого сектора, особенно на потребительском рынке, сегодня сопоставимы с белым, а в такой ситуации невозможно говорить о честной конкуренции и равных условиях для всех участников рынка.

«Если мы хотим добросовестную конкуренцию и равные условия, то она должна происходить в белом секторе, а не в сером. Серый сектор всегда нелегален и в силу этого криминален. Поэтому продолжать «обеление» финансовой системы — очень позитивный процесс», — отметил парламентарий.

Обычным же гражданам, по словам Наумова, волноваться не о чем. Он подчеркнул, что технические процедуры останутся для них практически незаметными. Нововведение касается внутреннего учёта финансовых потоков ЦБ по отношению к банкам, а не к их клиентам.

Напомним, что с 1 июля 2026 года при переводах через СБП станет обязательным указание ИНН. Нововведение коснётся переводов как между физическими лицами, так и между юрлицами и гражданами. Главная цель меры — борьба с дропперством. Такая система усложнит для мошенников возможность обходить ранее введённые ограничения. Указывать идентификационный номер налогоплательщика станет обязательным требованием.