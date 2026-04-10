Юрист объяснил, с кем идёт борьба переводами по СБП с указанием ИНН

С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) банки будут обязаны указывать ИНН клиента — физического лица. Новое требование вводится Банком России и распространяется на переводы как между физлицами, так и между гражданами и юридическими лицами.

Однако для пользователей это не создаст дополнительных сложностей. Об этом в беседе с Life.ru рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Опасения граждан о том, что новый реквизит создаст дополнительные неудобства, беспочвенны. Банк и так располагает всей необходимой информацией о клиенте — паспортными данными, адресом регистрации и другими сведениями. Добавление ИНН в профиль практически ни на что не влияет», — отметил он.

По словам эксперта, клиентам не придётся самостоятельно вводить налоговый номер при каждом переводе. Банки будут автоматически подставлять эти данные при проведении операций. Единственное, что потребуется от пользователей, — заранее сообщить свой ИНН в банк, если он ещё не был предоставлен.

Хаминский также подчеркнул, что нововведение повысит уровень безопасности.

«Эта мера эффективна для борьбы с дропперством. Мошенники часто используют подставных лиц, которые могут менять свои данные. Однако получить новый ИНН практически невозможно. Он становится универсальным идентификатором, который помогает банкам отслеживать подозрительные цепочки переводов как в СБП, так и в платёжной системе «Мир», — пояснил юрист.

По его словам, законопослушные граждане не только не почувствуют дискомфорта, но и получат дополнительную защиту от финансовых мошенников.

Ранее Life.ru писал, что сам по себе перевод на карту не считается нарушением, однако налоговые органы могут анализировать такие операции. Особое внимание уделяется поступлениям за товары, услуги или аренду. За неуплату налогов предусмотрены штрафы в размере от 20% до 40% от суммы задолженности, а также пени.