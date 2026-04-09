В НСПК пояснили, что обмениваться ИНН клиентов должны будут именно банки

Обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК (оператор национальной платёжной карты «Мир») при переводах по СБП с 1 июля будут обязаны именно банки. Такое уточнение после состоявшегося сегодня форума «Антифродум» сделали в пресс-службе оператора.

«Банки будут обязаны обмениваться ИНН клиентов через инфраструктуру НСПК», — приводит сообщение РИА «Новости».

Руководитель центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков во время выступления на форуме пояснил, что дроппер (злоумышленник, обналичивающий похищенные средства) может сменить номер телефона, перевыпустить карту, открыть новый счёт или даже получить новый паспорт. А вот ИНН практически незаменяем — изменить его физическому лицу крайне сложно.

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платёжной системе «Мир», и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введённых ограничений», — подчеркнул представитель НСПК.

Напомним, сегодня стало известно, что с 1 июля 2026 года в Системе быстрых платежей станет обязательным указание ИНН при любых переводах и платежах. Эта мера направлена на ужесточение борьбы с дропперами.