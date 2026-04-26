Аномальное тепло принесло французу 30 тысяч евро на ставках

Французская метеослужба Météo-France начала расследование возможного взлома национальных метеодатчиков. Поводом стали подозрения, что неизвестные вмешивались в работу оборудования, чтобы заработать на рынке предсказаний Polymarket.

В центре внимания — один-единственный датчик, установленный неподалёку от аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Именно на его показания опиралась платформа при расчёте ставок на температуру в столице.

6 апреля всего за 12 минут устройство показало скачок на 4 °C, преодолев порог в 22 °C. При этом соседние источники фиксировали иные, гораздо более низкие значения.

Один из пользователей Polymarket сделал крупную ставку именно на этот день — на то, что температура превысит 21 °C. Игрок выиграл почти 30 тысяч евро. Второй аномальный скачок произошёл 19 апреля, что только усилило подозрения в умышленном вмешательстве.

В интернете уже циркулируют неподтверждённые слухи: кто-то якобы направил на датчик фен, чтобы прогреть его и исказить показания. Météo-France подала жалобу в жандармерию. Следователи проверяют, не была ли нарушена целостность национальной сети метеонаблюдений — физически или через цифровое взлома.

