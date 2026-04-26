Fox News: Стрелок в Вашингтоне написал «манифест» против Трампа

В Вашингтоне продолжают разбирать мотивы нападения, которое произошло накануне у здания, где проходил приём Ассоциации корреспондентов Белого дома. Стрелявший, 31-летний Коул Томас Аллен, перед атакой написал так называемый «манифест», сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на источники.

По её данным, в записке злоумышленник чётко обозначил в качестве приоритетных целей сотрудников американской администрации. Кроме того, его соцсети пестрят «риторикой против президента США Дональда Трампа и христианства».

Манифест стрелок разослал своим родственникам. Брат нападавшего, получив тревожное послание, успел показать его полиции до начала стрельбы, но, к сожалению, предотвратить кровопролитие не удалось.

Ранее Аллен уже участвовал в протестных акциях под лозунгом «No Kings» («Нет королям»), направленных против политики Трампа. В результате субботнего инцидента ранение получил офицер Секретной службы. Сам нападавший задержан. Мотивы его поступка продолжают изучать следователи, не исключается версия психического расстройства. Президент Трамп, находившийся на приёме, физически не пострадал.

Вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. Подозреваемый — 31-летний калифорнийский учитель Коул Томас Аллан — был вооружён до зубов. Его доставят в суд уже в понедельник. Трамп назвал нападавшего «больным человеком» и «одиноким волком». Преступник уже сообщил, кто был его мишенью.