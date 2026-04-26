Трамп заявил, что стрелявшего остановили задолго до входа в зал

Президент США Дональд Трамп заявил, что службы безопасности остановили стрелка, открывшего огонь в Вашингтоне, ещё задолго до того, как он мог бы прорваться к месту проведения мероприятия. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Он даже не смог приблизиться к тому, чтобы добраться до дверей или пройти через них», — подчеркнул американский лидер.

Вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан был вооружён до зубов. В понедельник его доставят в суд. Трамп назвал его «одиноким волком» и «больным». Нападавший уже раскрыл, в кого целился.