Число жертв взрыва в Колумбии выросло до 20

Трагедия на юго-западе Колумбии набирает ещё более пугающие обороты. Согласно обновлённым данным, число погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука увеличилось до 20 человек.

Губернатор региона Октавио Гусман уточнил, что среди погибших — 15 женщин и пятеро мужчин. Все они были совершеннолетними гражданами. Ранения получили 36 человек, трое взрослых находятся в реанимации. Пятеро пострадавших детей, к счастью, вне опасности.

Глава департамента назвал произошедшее «самым жестоким нападением на гражданских за последние десятилетия». Объявлен трёхдневный траур по жертвам. Сейчас совет правительства определяет меры безопасности и порядок оказания гуманитарной и психологической помощи семьям.

Из-за мощной детонации на шоссе образовался кратер объёмом около 200 кубических метров. Восстановление дорожного полотна, по оценкам специалистов, займёт не менее шести часов.

Ответственность за серию терактов (взрыв на шоссе стал одним из них) берёт на себя группировка «Хайме Мартинес». В её состав входят бывшие члены распущенной повстанческой организации FARC, которые в 2016 году не приняли мирное соглашение с правительством. Правительство Колумбии уже пообещало привлечь виновных к ответственности.

Напомним, на Панамериканском шоссе в Колумбии прогремел взрыв. Этот инцидент на юго-западе страны признали терактом. Раньше сообщалось о семи погибших. Губернатор Гусман назвал случившееся трагедией. Он добавил, что в регионе растёт террористическая активность. По его словам, эта атака требует немедленных действий со стороны властей.