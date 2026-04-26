Россиянки обыграли Китай в финале Кубка мира по водному поло

Женская сборная России по водному поло взяла Кубок мира во втором дивизионе. В финальном матче россиянки обыграли команду Китая. Турнир прошёл на Мальте.

Встреча завершилась со счётом 18:17 в пользу нашей команды. Матч получился напряжённым — разница в один мяч решила исход борьбы. И Россия, и Китай обеспечили себе путёвки в суперфинал Кубка мира. Этот этап пройдёт с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.

Российские ватерполистки первыми из национальных команд выступили под флагом страны после отстранения. 13 апреля Международная федерация плавания World Aquatics сняла санкции с российских и белорусских спортсменов. Теперь атлеты могут участвовать в соревнованиях под своей эгидой с флагом и гимном.

Сборная России по водному поло — одна из сильнейших в мире. Однако из-за длительного отстранения и, как следствие, отсутствия рейтинга спортсменкам пришлось выступать в дивизионе B.

Ранее в полуфинале Кубка мира россиянки разгромили команду Канады — встреча на Мальте завершилась со счётом 24:6. Для нашей сборной этот турнир стал первым международным стартом после отстранения в 2022 году.