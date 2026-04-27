Попытка поднять патриотизм провалилась: Гости зашипели на советника Трампа из-за криков «США» на фоне стрельбы

Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино попытался поднять настроение гостям после эвакуации из-за стрельбы в отеле Washington Hilton. Чиновник начал скандировать «США» на сорвавшемся ужине журналистов, однако гости отреагировали на призыв шипением. Эти кадры опубликовало издание HuffPost.

На кадрах показаны первые минуты после эвакуации Дональда Трампа. Кто-то из гостей выкрикнул фразу «Боже храни Америку», после чего Скавино повернулся к публике и начал громко повторять «США». В ответ послышались редкие и тихие повторения лозунга. Затем гости начали шипеть и призывать кричащих замолчать.

Напомним, вечером 25 апреля в отеле Washington Hilton в Вашингтоне раздались выстрелы. Там проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и первой леди. Стрелявшим оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. При задержании у мужчины нашли внушительный арсенал оружия — дробовик, пистолет, ножи. Злоумышленник рассказал следователям о своих целях, а Трамп назвал злоумышленника «больным человеком» и «одиноким волком».