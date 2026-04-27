26 апреля, 22:36

МВД перечислило случаи, когда водительские права требуют срочной замены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VPales

В России автовладельцам грозит штраф до 15 тыс. рублей, если они вовремя не обменяют водительское удостоверение. Принудительная замена требуется не только из-за истечения срока действия документа.

В пресс-центре МВД пояснили ТАСС, что получить новую «корочку» придётся при смене персональных данных владельца, а также если удостоверение сильно износилось или повредилось и разобрать информацию на нём визуально невозможно. Ещё один повод — хищение или потеря.

Кроме того, права нужно обновить при выявлении изменений в здоровье автомобилиста, в том числе ранее незамеченных медицинских противопоказаний к вождению. Игнорирование этого требования приравнивается к административному нарушению.

Согласно статье 12.7 КоАП, езда без действующего удостоверения карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Машину нарушителя отправят на спецстоянку, а самого водителя отстранят от управления.

В ведомстве подчеркнули: если гражданин просто не водил машину после истечения срока прав, никакого наказания не последует. Однако при первом же выезде старый документ станет основанием для серьёзных проблем.

«Вернём права за 20 тысяч»: Как мошенники охотятся на водителей и крадут их данные
«Вернём права за 20 тысяч»: Как мошенники охотятся на водителей и крадут их данные

Никита Никонов
