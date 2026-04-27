МВД перечислило случаи, когда водительские права требуют срочной замены

В России автовладельцам грозит штраф до 15 тыс. рублей, если они вовремя не обменяют водительское удостоверение. Принудительная замена требуется не только из-за истечения срока действия документа.

В пресс-центре МВД пояснили ТАСС, что получить новую «корочку» придётся при смене персональных данных владельца, а также если удостоверение сильно износилось или повредилось и разобрать информацию на нём визуально невозможно. Ещё один повод — хищение или потеря.

Кроме того, права нужно обновить при выявлении изменений в здоровье автомобилиста, в том числе ранее незамеченных медицинских противопоказаний к вождению. Игнорирование этого требования приравнивается к административному нарушению.

Согласно статье 12.7 КоАП, езда без действующего удостоверения карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Машину нарушителя отправят на спецстоянку, а самого водителя отстранят от управления.

В ведомстве подчеркнули: если гражданин просто не водил машину после истечения срока прав, никакого наказания не последует. Однако при первом же выезде старый документ станет основанием для серьёзных проблем.