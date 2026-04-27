Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 01:20

На Сахалине нашли тело мужчины в кабине экскаватора

Обложка © MAX / Следком_Сахалин

Тело мужчины нашли в кабине экскаватора в Холмском районе Сахалинской области. Региональное управление СК РФ начало проверку.

Трагедия произошла на автодороге по направлению Южно-Сахалинск – Холмск. Именно там, в кабине строительной техники, обнаружили тело 53-летнего мужчины.

«По факту обнаружения тела 53-летнего мужчины в кабине экскаватора, расположенном на автодороге по направлению Южно-Сахалинск – Холмск, организовано проведение доследственной проверки», – говорится в релизе СК.

В ведомстве добавили, что при осмотре места происшествия признаков насильственной смерти мужчины не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Жуткая находка в Москве: В воде нашли труп в полном водолазном снаряжении
Ранее Life.ru писал, что на Сахалине убрали обломки разбившегося вертолёта. Искорёженные части пролежали на склоне три года.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar