Девушки в купальниках исполнили откровенный танец на похоронах жизнелюбивого мужчины

В Таиланде полуголые девушки станцевали на похоронах у гроба по просьбе усопшего. Танцовщиц в купальниках пригласила семья умершего 59-летнего мужчины по его просьбе. Об этом сообщает издание Mothership.

Оригинальная церемония прощания прошла 20 апреля в провинции Накхонситхаммарат. О произошедшем стало известно после публикации ролика. На видео три девушки в купальниках исполняют весёлый танец около гроба. За выступлением спокойно наблюдают родственники.

Выяснилось, что о таком прощании просил сам усопший. Винидж знал о тяжёлом заболевании и понимал, что скоро его не станет. Но мужчина оставался жизнерадостным человеком до конца и не хотел мрачное прощание.

