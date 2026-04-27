Стрелявшему на приёме с Трампом в Вашингтоне грозит пожизненное

Федеральный суд столицы США официально предъявил обвинения Коулу Аллену. Мужчину подозревают в покушении на жизнь Дональда Трампа после стрельбы на приёме для журналистов Белого дома.

Заседание заняло всего 13 минут. Помимо основного обвинения, фигуранту вменили транспортировку оружия и его незаконное применение. Судья озвучил возможную высшую меру — пожизненное заключение. Подозреваемый остался под стражей. Ближайшее слушание намечено на 30 апреля.

Этот случай стал уже третьей задокументированной попыткой устранить республиканца за последние несколько лет.

Вечером в субботу вооруженный дробовиком злоумышленник ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Гостей, в том числе самого президента, экстренно эвакуировали. Нападавший успел ранить агента Секретной службы, после чего его нейтрализовали и взяли под стражу.

По данным прессы, нападение совершил 31-летний школьный учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен. Как уточняет телеканал NBS, ранее он не привлекался к ответственности, а ружье приобрел легально.