27 апреля, 16:33

«Его слова ведут к коррозии»: Мелания Трамп потребовала уволить Киммела за пророческую шутку

Мелания Трамп и Джимми Киммел. Обложка © ТАСС / AP / Tom Brenner, Richard Shotwell

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник потребовала от телеканала ABC принять меры в отношении ведущего Джимми Киммела, который незадолго до инцидента со стрельбой в Вашингтоне позволил себе неуместную шутку о её вдовстве. Своё обращение она опубликовала в социальной сети Truth Social.

«Пришло время ABC занять твёрдую позицию. Сколько ещё руководство канала будет потворствовать возмутительному поведению Киммела в ущерб нашему сообществу?» — написала супруга президента.

Она также подчеркнула, что монолог шоумена в адрес её семьи — это не комедия. По её мнению, такие люди не должны иметь возможность распространять ненависть среди американцев.

«Его слова ведут к коррозии [в обществе] и усугублению политического заболевания в Америке», — отметила первая леди.

Напомним, американский телеведущий Джимми Киммел незадолго до стрельбы на мероприятии с участием Дональда Трампа позволил себе мрачную шутку о внешности первой леди США. В пародийном номере шоумен обратился к супруге президента со словами: «Наша первая леди Мелания здесь... Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова».

Тревожный инцидент произошёл 25 апреля вечером в вашингтонском отеле Washington Hilton во время приёма с участием президента США Дональда Трампа и его супруги раздались выстрелы. Вооружённый до зубов 31-летний калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, уже раскрывший, кто был его целью, стал очередным фигурантом в серии громких инцидентов, начиная с первого покушения на Трампа в июле 2024 года. На этом фоне в США фиксируются многочисленные случаи гибели сотрудников правоохранительных органов.

Юрий Лысенко
