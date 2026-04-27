«Его слова ведут к коррозии»: Мелания Трамп потребовала уволить Киммела за пророческую шутку

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник потребовала от телеканала ABC принять меры в отношении ведущего Джимми Киммела, который незадолго до инцидента со стрельбой в Вашингтоне позволил себе неуместную шутку о её вдовстве. Своё обращение она опубликовала в социальной сети Truth Social.

«Пришло время ABC занять твёрдую позицию. Сколько ещё руководство канала будет потворствовать возмутительному поведению Киммела в ущерб нашему сообществу?» — написала супруга президента.

Она также подчеркнула, что монолог шоумена в адрес её семьи — это не комедия. По её мнению, такие люди не должны иметь возможность распространять ненависть среди американцев.

«Его слова ведут к коррозии [в обществе] и усугублению политического заболевания в Америке», — отметила первая леди.