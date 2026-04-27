«Сияете как будущая вдова»: Американский шоумен жутко пошутил о гибели Трампа перед стрельбой

Американский шоумен Джимми Киммел зловеще пошутил о внешнем виде первой леди США за несколько дней до инцидента со стрельбой на мероприятии с участием Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

«Наша первая леди Мелания здесь... Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова», — прозвучало в пародийном номере Киммела. Отрывок этой речи приводит тот же телеканал.

Перестрелка произошла на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Глава государства впервые за два президентских срока решил посетить этот вечер. Позже он заявил, что он и его команда находятся в безопасности, а нападавший задержан. Имя подозреваемого — 31-летний калифорниец Коул Томас Аллен.

В сентябре телеведущего отстраняли от эфира на неопределённый срок после того, как он пошутил о реакции республиканца на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Белый дом тогда назвал артиста «больным извращенцем», а сам президент написал, что у него нет таланта, и назвал отстранение отличной новостью для страны.

Против решения выступил экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на прессу. Позже Disney (владелец канала ABC) вернул шоумена в эфир. При этом в ноябре американский лидер снова призвал снять Киммела с вещания.