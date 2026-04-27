26 апреля, 22:13

«Сияете как будущая вдова»: Американский шоумен жутко пошутил о гибели Трампа перед стрельбой

Шоумен Джимми Киммел пошутил про вдовство Мелании Трамп перед стрельбой

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Американский шоумен Джимми Киммел зловеще пошутил о внешнем виде первой леди США за несколько дней до инцидента со стрельбой на мероприятии с участием Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

«Наша первая леди Мелания здесь... Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова», — прозвучало в пародийном номере Киммела. Отрывок этой речи приводит тот же телеканал.

«Сегодня вечером прозвучит несколько выстрелов»: Сбылось зловещее пророчество пресс-секретаря Трампа

Перестрелка произошла на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Глава государства впервые за два президентских срока решил посетить этот вечер. Позже он заявил, что он и его команда находятся в безопасности, а нападавший задержан. Имя подозреваемого — 31-летний калифорниец Коул Томас Аллен.

В сентябре телеведущего отстраняли от эфира на неопределённый срок после того, как он пошутил о реакции республиканца на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Белый дом тогда назвал артиста «больным извращенцем», а сам президент написал, что у него нет таланта, и назвал отстранение отличной новостью для страны.

Против решения выступил экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на прессу. Позже Disney (владелец канала ABC) вернул шоумена в эфир. При этом в ноябре американский лидер снова призвал снять Киммела с вещания.

Киммел из Late Night Show: Трамп знает о Пёрл-Харборе из фильма с Беном Аффлеком

