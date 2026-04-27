Около 100 полицейских застрелили с момента первого покушения на Трампа

С момента первого покушения на Дональда Трампа в июле 2024 года и до недавней стрельбы на ужине корреспондентов в Вашингтоне в США погибли порядка 100 полицейских. Об этом пишет РИА «Новости».

Среди громких случаев — нападение на конвой в Чикаго (один офицер убит, второй ранен), гибель полицейского в Калифорнии при исполнении судебного решения, а также смерть служащей нацгвардии в нескольких кварталах от Белого дома.

Организация Gun Violence Archive сообщает, что за первые месяцы 2026 года огнестрельные ранения унесли жизни 17 правоохранителей. Всего же с начала года скончались почти 4 тысячи американцев. Только с прошлой пятницы зафиксировано более 50 смертей.

Напомним, вечером в субботу в отеле Washington Hilton, где проходил приём с участием президента США Дональда Трампа и его супруги, прогремели выстрелы. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан был вооружён до зубов. В понедельник его доставят в суд. Трамп назвал его «одиноким волком» и «больным». Нападавший уже раскрыл, в кого целился.