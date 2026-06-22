Израиль полностью снял ограничения для граждан на границе с Ливаном

Служба тыла отменила все меры предосторожности для жителей Израиля, включая приграничные с Ливаном территории. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны страны.

С раннего утра понедельника, 22 июня, населённые пункты в так называемой «линии конфронтации» возвращаются к полноценной жизни. Соответствующее распоряжение вступило в силу с 06:00. Ранее там действовал режим частичной активности, теперь он снят полностью. В армейском заявлении уточняется, что решение принято по итогам оценки текущей обстановки.

Это происходит на фоне достигнутых договорённостей о тишине с движением «Хезболла».

Несмотря на смягчение правил для гражданских, армия оценивает ситуацию трезво. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир в воскресенье назвал режим прекращения огня хрупким. Он призвал подчинённых сохранять бдительность и быть готовыми к немедленному возобновлению боевых действий, если обстановка того потребует.