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Регион
22 июня, 03:45

Израиль полностью снял ограничения для граждан на границе с Ливаном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoshooter2015

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoshooter2015

Служба тыла отменила все меры предосторожности для жителей Израиля, включая приграничные с Ливаном территории. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны страны.

С раннего утра понедельника, 22 июня, населённые пункты в так называемой «линии конфронтации» возвращаются к полноценной жизни. Соответствующее распоряжение вступило в силу с 06:00. Ранее там действовал режим частичной активности, теперь он снят полностью. В армейском заявлении уточняется, что решение принято по итогам оценки текущей обстановки.

Это происходит на фоне достигнутых договорённостей о тишине с движением «Хезболла».

Несмотря на смягчение правил для гражданских, армия оценивает ситуацию трезво. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир в воскресенье назвал режим прекращения огня хрупким. Он призвал подчинённых сохранять бдительность и быть готовыми к немедленному возобновлению боевых действий, если обстановка того потребует.

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Никита Никонов
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