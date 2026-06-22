В КСИР предрекли Израилю позор 2000 года, если он не покинет Ливан

Командующий силами «Кудс» КСИР Исмаил Каани заявил, что Израиль может столкнуться с повторением событий 2000 года, если не покинет юг Ливана. Его слова приводит иранский телеканал Press TV.

По словам Каани, израильским военным следует самостоятельно уйти с территории соседнего государства.

«Если вы сами не покинете юг Ливана, то эпическая история 2000 года повторится снова, в тот год вы с позором покинули эту землю... Сегодня, если вы будете продолжать агрессию и оккупацию, вас выгонят с унижением и поражением. Выбор за вами», — заявил Каани.

Press TV уточняет, что под «эпической историей 2000 года» командующий силами «Кудс» имел в виду вывод израильских войск с юга Ливана.

Вывод израильских войск из Южного Ливана в мае 2000 года стал результатом длительного военно-политического процесса: после многолетней оккупации, начавшейся в 1982 году и стоившей Израилю значительных людских и материальных потерь в ходе конфликта с «Хезболлой», премьер-министр Эхуд Барак, выполняя предвыборное обещание, в одностороннем порядке вывел Армию обороны Израиля из так называемой «зоны безопасности», что было воспринято в арабском мире и как победа, приведшая к поспешному отступлению союзной Израилю Армии Южного Ливана, полному краху марионеточного режима и резкой эскалации напряжённости на границе, включая споры о принадлежности Мазария-Шабъа (спорная территория площадью около 22 квадратных километров), которые заложили фундамент для будущей Второй ливанской войны 2006 года.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что силы ЦАХАЛ не покинет буферную зону на юге Ливана, включая район замка Бофор. Это заявление прозвучало после сообщений о новых требованиях Ирана на переговорах с США в Швейцарии. По данным СМИ, Тегеран стал настаивать не только на прекращении огня в Ливане, но и на полном выводе израильских войск из южных районов страны.