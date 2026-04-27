Эксперт назвал 4 убийственные ошибки при сушке феном, которые уничтожат даже ухоженные волосы

Казалось бы, что может быть проще — высушить волосы феном? Но именно эта бытовая привычка чаще всего губит даже самую ухоженную шевелюру. Эксперт компании TROUVER по уходу за волосами Ли Шэньхан заявил в беседе с Life.ru, что секущиеся кончики, ломкость, тусклость и неудачная укладка — всё это последствия, казалось бы, безобидных действий у зеркала.

Первая и самая главная ошибка — хвататься за фен, когда с волос ещё капает. В этот момент структура волоса максимально уязвима: чешуйки приоткрыты, внутренний стержень ослаблен. И вот тут происходит настоящее разрушение.

Горячий воздух в этот момент может повредить волос изнутри: вода внутри стержня закипает и разрушает кератиновые связи. Ли Шэньхан Эксперт компании TROUVER по уходу за волосами

Вторая ошибка связана с положением фена. Многие подносят его почти вплотную к голове, и это фатально. Если держать прибор ближе 15–20 сантиметров, возникает риск локального перегрева. Волосы становятся ломкими и теряют блеск. Ещё один важный нюанс — нельзя задерживать поток воздуха на одном участке. Фен должен постоянно двигаться, равномерно распределяя тепло.

Третья ошибка — упрямое использование одного температурного режима от начала и до конца.

«Высокая температура хороша в начале сушки, но по мере высыхания её нужно снижать. Не игнорируйте холодный обдув: горячий воздух придаёт форму, холодный фиксирует её и закрывает чешуйки. Именно так работают профессионалы», — раскрыл секрет эксперт.

Ли Шэньхан уточнил, что тонким и окрашенным волосам нужен невысокий нагрев, а густым и жёстким можно и повыше. Но финальный проход по каждой пряди обязательно должен быть холодным — достаточно 20–30 секунд, чтобы запечатать чешуйки и зафиксировать укладку.

Четвёртая ошибка — игнорирование насадок. Многие даже не достают их из коробки, а зря. Каждая насадка решает свою задачу: концентратор дарит гладкую укладку, диффузор создаёт объём и подчёркивает завитки, цилиндр формирует чёткие локоны, круглая щётка приподнимает корни, плоская выпрямляет, а насадка-полумесяц борется с пушистостью. Стоит один раз изучить руководство к своему стайлеру — и результат превзойдёт ожидания.

