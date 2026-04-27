27 апреля, 06:42

Психиатра отстранили на два года за секс с душевнобольным пациентом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Raths

В Австралии врача отстранили от практики минимум на два года после секса с пациентом. Об этом сообщает news.com.au.

Инцидент произошёл в Сиднее. По данным издания, пациент с психическими проблемами впервые обратился к врачу Марии Бастас в 2015 году. После приёма, как утверждается, она пригласила его на встречу вне клиники и занялась с ним сексом в машине. После этого между ними завязались личные отношения.

Согласно показаниям мужчины, связь продолжалась несколько лет — до 2018 года. Он утверждает, что встречи происходили регулярно, в том числе вне медицинского учреждения и иногда на рабочем месте.

Также он рассказал, что женщина делала ему подарки и приглашала к себе домой. Позже, по его словам, она постепенно прекратила общение и разорвала отношения, после чего он тяжело переживал разрыв.

В 2022 году мужчина обратился с официальной жалобой. В суде врач отрицала обвинения, однако её всё же признали виновной в нарушении профессиональной этики.

Врач из Уфы спасла сразу трёх мужчин на борту самолёта во Владивосток

Ранее Life.ru рассказывал, как американская учительница в разные годы занималась сексом с двумя несовершеннолетними учениками, забеременела от одного из них и сделала аборт. При этом школьника она пыталась убедить в том, что бесплодна, хотя у неё уже было двое детей.

Владимир Озеров
