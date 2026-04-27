«Понимал, что живёт один»: Голос «Радионяни» Шимелов заранее подготовился к своему уходу

В Москве в возрасте 96 лет скончался легендарный ведущий популярной советской передачи «Радионяня» Лев Шимелов. Его ученица Янина Мелехова рассказала сайту MK.ru, что знаменитый конферансье ежедневно созванивался с племянником Александром, но перед госпитализацией не ответил на звонок. Мужчина приехал к дяде домой, увидел его в тяжёлом состоянии и отвёз в больницу.

Врачи несколько дней боролись за жизнь Шимелова. Инсульт случился у него 20 апреля, а ушёл из жизни он 24‑го. Актриса призналась, что, несмотря на преклонный возраст, её наставник был полон энергии, даже казалось, будто он переживёт всех окружающих. Всякий раз, когда она спрашивала звезду о самочувствии, он отшучивался одной фразой: «По паспорту».

«Он понимал, что живёт один, поэтому у него везде были записочки, на случай, если с ним что-то случится; висела одежда, которую надо взять в больницу, если будет плохо», — отметила Мелехова.

Напомним, в ночь на 24 апреля 2026 года не стало заслуженного артиста РСФСР Льва Павловича Шимелова. Ему было 96 лет. Любовь миллионов он заслужил, став с 1979 года бессменным ведущим передачи «Радионяня».