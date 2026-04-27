«Офелия», «Джессика», «Магнет»: Как вырастить подснежник в домашних условиях

Вырастить подснежник в домашних условиях вполне реально, но делать это нужно осенью и только из луковиц, купленных в специализированных питомниках — это единственный законный способ разведения, рассказал специалист эколого-просветительского центра Главного ботанического сада имени Цицина РАН Антон Кучеров. По его словам, луковицы высаживают в широкий горшок, который убирают в холодное и тёмное место на 2–2,5 месяца.

Когда появятся первые ростки высотой 2–5 сантиметров, горшок переставляют на светлое, но по-прежнему прохладное место на балконе, избегая прямых солнечных лучей. Полив нужен раз в несколько дней, по мере подсыхания верхнего слоя почвы, но без переувлажнения, иначе луковицы загниют. Среди разных видов подснежника есть интересные сорта: «Офелия», «Леди Беатрикс Стэнли», «Джессика» и «Магнет».

«Подснежники очень популярны среди цветоводов. Это объясняется неприхотливостью растения», — заключил собеседник «Вечерней Москвы».

