Эустома в Подмосковье — это обман: 7 цветов, которые никогда не будут выглядеть как на упаковке

Весна — время посадок, и многие дачники спешат украсить участки новыми цветами. Однако не все растения приживаются в условиях средней полосы, а некоторые и вовсе обречены на гибель из-за вредителей, болезней или климата. Во время общения с Life.ru агроном и фермер Вячеслав Хондырев рассказал, что именно этой весной нужно сажать, а от чего лучше отказаться, чтобы не тратить деньги и силы впустую.

Всё, что будет цвести летом и осенью, нужно будет посадить этой весной. Разумеется, здесь проблема заморозков. Все цветы делятся на две категории: многолетники и летники (однолетники). Летники высаживаются рассадой. Рассаду нужно было сеять в феврале-марте, и сейчас она уже стоит на подоконниках или в теплицах, готовая и ждущая своего часа. Понятно, что, если бы всё высадили несколько дней назад, когда было тепло, сейчас оно бы погибло. Срок ещё не подошёл — нужно подождать. Я думаю, заморозки ещё будут, причём довольно продолжительные — и в мае, и даже в начале июня. Вячеслав Хондырев Агроном, фермер

Оптимальный срок для высадки рассады — вторая половина апреля или начало мая. Но огородникам следует быть готовыми защищать посадки плёнкой, дугами или бумажными колпаками.

Некоторые многолетники, такие как гладиолусы и георгины, тоже готовят к весенней посадке. Срок высадки тоже ещё не подошёл, но готовить их надо уже сейчас. Клубни георгин нужно разложить на влажный торф или опилки на подоконнике или в теплице — чтобы они ещё не укоренялись, но почки начали прорастать. Луковицы гладиолусов тоже готовят так же: почистить чешуи, положить на солнечный подоконник, чтобы ростки увеличились. Корней ещё не будет — ростки растут медленно, а корни быстро.

Также агроном перечислил растения, которые категорически не рекомендует сажать в средней полосе. Первыми в списке оказались крокусы — их луковицы обожают мыши и полёвки. Грызуны выкапывают и утаскивают клубнелуковицы как драже, и из сотни посаженных весной можно увидеть лишь несколько жалких цветочков. Хондырев советует сажать крокусы только в металлические сетки, иначе нет смысла.

Следом идут азиатские гибриды лилий с ярким запахом. Их тоже поедают мыши, но главная беда в другом: в средней полосе из-за затяжных летних дождей у лилий часто гниёт донце. К тому же лилейный жук (красная трещалка) объедает листья и цветы, и без обработки химией каждые пять дней вырастить что-либо нереально. Эксперт рекомендует такие лилии только упёртым коллекционерам.

Также не стоит связываться с эустомой (лизиантусом) в открытом грунте — это цветок для теплицы или южного балкона. Его сеют в декабре-январе, а зацветает он лишь через пять-шесть месяцев. В подмосковном огороде эустома к сентябрю только покажет бутоны, а тут уже ударят заморозки. Красивая картинка в магазине, по мнению агронома, — обман.

Высокорослые канны тоже проблемны: осенью их нужно выкапывать и хранить зимой при температуре около +5°С без заморозков. Если у дачника нет погреба или сухого подвала, деньги будут выброшены зря. В грунте Центрального федерального округа канны не зимуют. Хондырев советует заменить их на флоксы метельчатые или бузульник.

Розы чайно-гибридные, даже зимостойкие, в бесснежную зиму вымерзают. Если садовод не готов каждую осень сооружать шалаши из спанбонда и окучивать кусты, лучше не мучиться. Агроном рекомендует сажать канадские розы серий Explorer или Parkland — они цветут без лишних хлопот.

Многолетний крупноцветковый дельфиниум красив, но в сырое лето его корни гниют, живёт он всего два-три года, требует дренажа и ежегодного деления. Для дачника, который приезжает на участок только на выходные, это плохой выбор.

Наконец, гладиолусы — если нет готовности к войне с трипсом. Этот вредитель выедает луковицы при хранении. Без протравливания перед закладкой (идеально препаратом «Актара») можно потерять половину посадочного материала. К тому же мыши их тоже любят, хоть и меньше, чем крокусы.

