Как успеть все дачные работы за рекордно короткие майские праздники — секреты Октябрины Ганичкиной

В этом году россиян ждут самые короткие за восемь лет майские праздники. Тем не менее многие отправятся на дачу. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина рассказала Life.ru, как успеть выполнить все дачные работы в мае за короткий срок.

В первые майские дни мы, наверное, ещё не зайдём в огород, потому что, по прогнозу, снег будет стоять. Даже в прошлом году, когда снега было мало (и вообще его почти не было), и то только некоторые огородники зашли 10 мая. А в этом сезоне мне звонят огородники и говорят: «Октябрина, снега — горы ещё стоят». Это в Москве снег тает, потому что его увозят, а на дачных участках он ещё лежит. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

В связи с этим Ганичкина рекомендует ежедневно разбивать образующуюся ледяную корку, поскольку под ней растения испытывают нехватку воздуха и могут страдать. Для ускорения таяния снега специалист советует использовать золу, перегной или торф, распределяя их по поверхности.

«А в низинах, где даже без снега стоит вода, стараются делать траншеи, чтобы вода стекала — на дорогу или куда-то, лишь бы почва быстрее подготовилась. Так что в течение майских праздников сделать что-то в огороде — это будет очень сложно. Может быть, в теплице ещё можно высадить рассаду огурцов, перцев, баклажанов, арбузов, дыни — то, что мы выращиваем в теплице», — добавила она.

Полевые работы в открытом грунте, включая посев моркови, свёклы, чеснока, лука и зелени, вероятнее всего, начнутся ближе к 10 мая, когда условия станут более благоприятными. На первые дни месяца, как отметила агроном, остаются в основном подготовительные мероприятия — обработка деревьев и борьба с последствиями таяния снега. Несмотря на короткие сроки майских праздников, Ганичкина уверена, что опытные дачники смогут эффективно распределить время и выполнить необходимые задачи, ориентируясь на погодные окна и состояние участка.

«Никогда столько снега у нас не было. Ну, может, когда-то и было больше, но в этом сезоне — самое большое количество. Воды будет очень много, и до половины лета поливать культуры вообще не нужно. Зато этой весной можно высаживать всё: саженцы ягодных, плодовых, цветочных культур — всё вырастет, всё приживётся», — заключила собеседница Life.ru.

