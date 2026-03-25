Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет

В 2026 году майские праздники в России окажутся самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с особенностями формирования производственного календаря. Об этом ТАСС сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

По её словам, такая ситуация не является случайной и напрямую связана с продолжительностью новогодних каникул. Она пояснила, что в начале 2026 года россияне отдыхали рекордные 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это повлияло на распределение выходных в течение года.

Парламентарий напомнила, что праздничными днями остаются 1 и 9 мая, однако общая продолжительность отдыха зависит от переноса выходных дней. В итоге майские каникулы будут разделены на два периода. В 2026 году россиян ждут выходные с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая. В сумме это составит шесть нерабочих дней. Следующие продолжительные выходные после майских ожидаются уже в июне и продлятся с 12 по 14 число.