Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 07:35

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет

В 2026 году майские праздники в России окажутся самыми короткими за последние восемь лет. Это связано с особенностями формирования производственного календаря. Об этом ТАСС сообщила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

«В 2026 году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние 8 лет», — сказала она.

По её словам, такая ситуация не является случайной и напрямую связана с продолжительностью новогодних каникул. Она пояснила, что в начале 2026 года россияне отдыхали рекордные 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это повлияло на распределение выходных в течение года.

Парламентарий напомнила, что праздничными днями остаются 1 и 9 мая, однако общая продолжительность отдыха зависит от переноса выходных дней. В итоге майские каникулы будут разделены на два периода. В 2026 году россиян ждут выходные с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая. В сумме это составит шесть нерабочих дней. Следующие продолжительные выходные после майских ожидаются уже в июне и продлятся с 12 по 14 число.

Ранее сообщалось, что при грамотном планировании отпуска россияне могут существенно продлить периоды отдыха в мае и июне. Достаточно взять несколько рабочих дней отпуска между официальными выходными, чтобы объединить их в более длинные каникулы.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Майские праздники
  • Праздники
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar