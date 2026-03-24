Вместо Дубая — на грядки: Life.ru выяснил, как найти плюсы в разрушенных планах на отпуск

Российским туристам, столкнувшимся с сорванным отпуском, стоит пересмотреть подход к отдыху. В беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев объяснил, как справиться с разочарованием и получить максимум удовольствия от альтернативных вариантов — от дачи до путешествий по России.

Для начала важно принять, что планы по отпуску не реализовались. Признать и прорефлексировать все сопутствующие эмоции: разочарование, досаду, грусть. Это нормально, и этому нужно дать место. Второй шаг — изменить точку зрения. Вместо «как жаль, всё плохо, черт побери», попробовать подумать: а ведь это шанс попробовать что-то новое. Александр Кичаев Психолог

Также можно разбить большой отдых на несколько частей: дача, внутренние поездки по России, визиты к родственникам, которых давно не видели, или к родителям, если они живут в другом городе. Раньше на это тоже сложно было найти время.

Хорошо создать ритуал: я в отпуске — значит, отключаю уведомления, надеваю «неделовую» одежду, отказываюсь от кэшуала в пользу максимального расслабления. Цифровой детокс тоже будет полезен. Чтобы не завидовать тем, кто всё-таки уехал, можно на время скрыть из ленты особо удачливых знакомых и коллег — чтобы не «облизываться» на их фото. Это поможет не генерировать в себе негатив.

«И, конечно, найти позитив. Подумать: что хорошего в том, что я не поехал, скажем, в Дубай? Если бы я поехал, возможно, застрял бы, потерял кучу денег или попал в неприятную ситуацию. Такая переоценка помогает увидеть плюсы. Кстати, с дачей таких нюансов никогда почти не возникает!» — отметил эксперт.

Вариантов много. Дача — там можно создать место силы или уголок релакса на природе. Внутренний туризм сейчас активно развивается: можно выбрать то, что для души — заповедники, озера, экотропы.

«Мои клиенты, например, недавно съездили на поезде с остановками до Владивостока — так отпуск превратился в настоящее приключение», — поделился специалист.

Даже в своём городе можно открыть что-то новое: сейчас есть интересные туры и маршруты. Если вы не из столицы, можно приехать и изучить город с новой стороны. Квест, новое хобби, мечты, на которые раньше не хватало времени: серфинг, танцы, кулинарные мастер-классы — отпуск отлично подходит для этого.

Ранее Life.ru предупреждал, что из-за большого числа праздничных дней отпуск в мае может оказаться финансово невыгодным. Размер отпускных рассчитывается по установленной формуле. При этом итоговая сумма зависит от соотношения среднего дневного заработка и количества рабочих дней в месяце. В 2026 году наиболее подходящими для отдыха считаются апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.