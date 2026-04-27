Около 100 авто повреждено в Севастополе после массированной атаки дронов ВСУ

Около ста автомобилей получили повреждения в Севастополе после массированной атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

Напомним, накануне украинские войска предприняли одну из самых массированных атак на Севастополь: противник направил на город-герой почти 100 БПЛА. Большую часть дронов сбили над акваторией Чёрного моря и территорией города. Остатки роя уничтожены над Крымом. При этом обломки сбитых беспилотников ВСУ попали в первую городскую больницу Севастополя. Повреждено отделение кардиологии. Один человек получил осколочные ранения. При этом работа медучреждения не прерывалась.