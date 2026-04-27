«Физический труд облагораживает»: Блёданс выступила против поблажек для школьников

Актриса Эвелина Блёданс, с ностальгией вспоминая своё детство, когда в школах активно проводили субботники, а общее дело объединяло одноклассников, призвала приучать школьников к дисциплине с помощью аналогичных работ по уборке территории.

Блёданс призвала приучать школьников к дисциплине с помощью субботников.

Звезда рекомендовала родителям и учителям не давать детям поблажек и приучать их к порядку через обязательный физический труд, добавив, что никакие медицинские справки или банальная лень не должны освобождать учеников от работы на благо школы.

«Я за, физический труд облагораживает, и тут никакие справочки не пойдут! Надо всем убирать школьную площадку, значит, убираем», — цитирует артистку Пятый канал.

