Беглую преступницу нашли спустя два года розыска — она пряталась в вентиляции

В США полиция только через два года разыскала преступницу, совершившую тяжкое преступление. Кайла Маккензи всё это время водила за нос стражей порядка и при этом вела привычную жизнь. Женщину нашли в одном из частных домов на территории Моултри по наводке осведомителя. Детали истории публикует People.

В федеральном розыске Кайла находилась с 2024 года. Она меняла адреса, номера телефонов и работала без официального трудоустройства. В середине апреля 2026 года в полицию позвонил неизвестный и сообщил, где скрывается преступница. Полиция выехала по адресу, обыскала дом и никого не нашла. Уже на выходе один из правоохранителей обнаружил небольшой люк в полу.

Открыв его, полицейские увидели вентиляционное отверстие, в котором пряталась Маккензи. Сейчас женщина ответит за совершённое два года назад преступление, детали предъявляемого ей обвинения не разглашаются. Женщина дожидается судебного слушания в изоляторе. Как уточнил шериф, теперь ей будут предъявлены новые обвинения в связи с выдачей судебного ордера на арест.

