Экс-владельцу «Техносилы» Кокоричу* грозит пожизненный срок в России

Уголовное дело, возбуждённое ФСБ против бизнесмена Михаила Кокорича*, предполагает лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет. Возможно и наказание вплоть до пожизненного, рассказала РИА «Новости» юрист Елизавета Меткина.

Речь идёт о статье 278 УК РФ и частях 1–2 статьи 205.4 УК РФ. Точный срок будет зависеть от квалификации, уточнила адвокат.

Фигурант может быть задержан сразу после возвращения в Россию. Вопрос о мере пресечения решается по правилам Уголовно-процессуального кодекса, добавила специалист.

Кокорич* — бывший российский предприниматель, ныне живущий в Швейцарии. В интервью французскому журналу Challenges он заявлял, что его компания продаёт Украине сотни беспилотников. Свои сообщения в соцсетях он сопровождает лозунгами на украинском языке. В России бизнесмен возглавлял компанию «Техносила», а в 2021 году основал в Швейцарии частную аэрокосмическую компанию Destinus.

