Экс-владельцу «Техносилы» Кокоричу грозит дело о госизмене за продажу ВСУ дронов на $8 млн

Бывшему владельцу «Техносилы» Михаилу Кокоричу может грозить уголовное дело о госизмене за поставки ВСУ дронов на сумму $8 млн, сообщает RT. По данным издания, бизнесмен основал в Европе компанию Destinus, которая после начала СВО переключилась на производство БПЛА. Офисы Destinus открыты во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и Испании, а партнёром предпринимателя во всех странах выступает экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Данилюк.

В 2024 году Кокорич публично заявил о поставках Украине беспилотников самолётного типа «Лорд». Дроны попадают в Незалежную из Испании через нидерландский офис, а немецкое подразделение Destinus поставляет оптоволокно для БПЛА. Предполагается, что с 2023 по 2025 года на Украину могло быть поставлено от 200 до 400 беспилотников.

Сам Кокорич не проживает в России и публично отказался от паспорта в 2024 году. Однако его могут осудить по статье о госизмене, если будет доказано, что преступление было совершено в период, когда бизнесмен ещё являлся гражданином РФ.

Ранее жителя Саратова приговорили к 15 годам за госизмену и сотрудничество с Украиной. Кроме того, продавца из Брянской области осудили на 12 лет за госизмену.