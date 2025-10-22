Житель Саратова приговорён к 15 годам за госизмену и сотрудничество с Украиной

Мужчина из Саратова Андрей Шурыгин получил 15 лет лишения свободы за государственную измену и сотрудничество со спецслужбами Украины. Приговор огласил Саратовский областной суд. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«В период с 16 января 2025 года по 12 мая 2025 года, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, испытывая негативное отношение к руководству РФ, Шурыгин по своей инициативе установил контакт с сотрудниками спецслужб Украины и неоднократно предоставлял им информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Суд установил, что Шурыгин через Telegram нашёл аккаунт, где предлагалось за деньги собирать и передавать сведения о стратегических объектах инфраструктуры и военнослужащих РФ. Он согласился выполнять задания по проверке адреса проживания военнослужащего и подыскивал для этого участников. За государственную измену осуждённому назначено 15 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что продавец-консультант из Брянской области был приговорён к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с ВСУ. Суд признал его виновным по статье о государственной измене. 35-летний мужчина активно выступал против СВО на Украине, передавал украинской стороне секретные сведения о российских войсках и пытался убеждать российских военнослужащих сдаваться в плен.