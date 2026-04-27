Суд в Москве оштрафовал TikTok и Pinterest на 10,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал социальные сети TikTok и Pinterest в сумме на 10,5 миллиона рублей. Причина — отказ платформ осуществлять мониторинг запрещённого контента и принимать меры по ограничению доступа к нему. Об этом сообщили в суде.

«Суд назначил Pinterest административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллионов рублей», — сказали в суде.

Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по мониторингу соцсети). В отношении TikTok также зарегистрировали административный протокол, но уже по части 3 той же статьи — за повторное нарушение. В итоге видеохостинг оштрафовали на 7 миллионов рублей, что ровно в два раза больше суммы, назначенной Pinterest. Обе компании уже уведомлены о решениях суда.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей за непредставление отчётов о рассмотрении жалоб пользователей и о количестве заблокированных страниц с запрещённым контентом. Владелец соцсети признан виновным по части 1 статьи 13.50 КоАП РФ. Также зафиксировано, что платформа пренебрегает обязанностью самостоятельно отслеживать и модерировать контент, дело будет слушаться в суде.