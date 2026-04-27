27 апреля, 12:46

Даже в шкафу достали: В России поймали более 1400 беглецов за два дня операции «Розыск»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Сотрудники ФСИН и МВД за два дня задержали 1 411 человек, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Операция проводилась совместно с органами внутренних дел (полицией) государств-участников СНГ, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

«С 15 по 16 апреля 2026 года проведён первый этап комплексного федерального оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Розыск». В результате задержаны 1 411 лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, в том числе 1 212 осуждённых, находящихся в розыске за территориальными органами ФСИН», сообщили в службе.

Также задержаны 184 разыскиваемых подразделениями МВД. Кроме того, установлено местонахождение в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ 15 разыскиваемых другими государствами СНГ.

Более 7 600 сотрудников проверили около 15 000 адресов возможного местонахождения беглецов. Например, в Свердловской области в одной квартире нашли мужчину и женщину, скрывавшихся от наказания. В Кемеровской области мужчина 1996 года рождения прятался в шкафу в спальне. В Набережных Челнах осуждённый за неуплату алиментов также был обнаружен за дверцами шкафа среди вещей, хотя его гражданская супруга отрицала, что он дома.

Скрывался почти три десятилетия: Силовики нашли беглеца из СИЗО, сменившего имя и город
Скрывался почти три десятилетия: Силовики нашли беглеца из СИЗО, сменившего имя и город

Не стоит забывать, что работа сотрудников Службы исполнения наказаний весьма опасна. Life.ru рассказывал, как россиянка Виктория Котляр была приговорена к 22 годам лишения свободы за покушение на убийство начальника ГУ ФСИН по ДНР. Женщина доставила взрывное устройство к дому чиновника и привела его в действие в момент, когда жертва появилась поблизости.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юрий Лысенко
