Даже в шкафу достали: В России поймали более 1400 беглецов за два дня операции «Розыск»

Сотрудники ФСИН и МВД за два дня задержали 1 411 человек, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске. Операция проводилась совместно с органами внутренних дел (полицией) государств-участников СНГ, сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

«С 15 по 16 апреля 2026 года проведён первый этап комплексного федерального оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Розыск». В результате задержаны 1 411 лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, в том числе 1 212 осуждённых, находящихся в розыске за территориальными органами ФСИН», — сообщили в службе.

Также задержаны 184 разыскиваемых подразделениями МВД. Кроме того, установлено местонахождение в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ 15 разыскиваемых другими государствами СНГ.

Более 7 600 сотрудников проверили около 15 000 адресов возможного местонахождения беглецов. Например, в Свердловской области в одной квартире нашли мужчину и женщину, скрывавшихся от наказания. В Кемеровской области мужчина 1996 года рождения прятался в шкафу в спальне. В Набережных Челнах осуждённый за неуплату алиментов также был обнаружен за дверцами шкафа среди вещей, хотя его гражданская супруга отрицала, что он дома.

