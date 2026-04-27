Поплавская призвала учредить в России должность омбудсмена по правам бойцов СВО

В России должна быть утверждена должность уполномоченного по правам военнослужащих СВО. С такой инициативой выступила актриса и общественник Яна Поплавская. Она считает, что на данный пост нужно брать «волевого человека, сильного духом».

«Этот человек должен быть на гражданской службе и абсолютно независимым, потому что мы видим и понимаем — — армия завязана сама на себя. Не подойдут генералы в отставке и «медийные» депутаты», — поделилась она в соцсети.

Поплавская уверена, что омбудсмен должен иметь прямой доступ к президенту, министру обороны, к генеральному прокурору и директору ФСБ. Это поможет оперативно решать любые вопросы. Актриса даже назвала потенциальные кандидатуры на роль уполномоченного по правам военнослужащих СВО: это журналистка Анастасия Кашеварова и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Настаиваю на том, что такая должность должна быть учреждена в кратчайшие сроки. В качестве возражения звучало, что такой омбудсмен будет дублировать функции фонда «Защитники Отечества». Но целый ряд поднимаемых вопросов фонд не решает, просто потому, что они не в его компетенции», — заключила Поплавская.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил свою подпись под текстом закона, по которому два родственника раненого росгвардейца могут бесплатно добраться к месту его лечения и обратно. Такая льгота уже действует для военнослужащих и добровольцев.