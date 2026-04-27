Ветеран СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны 4 млн рублей

Бутырский районный суд Москвы встал на сторону участника специальной военной операции, который не смог получить положенную ему выплату от Министерства обороны. Об этом рассказали в судах общей юрисдикции столицы.

Ветеран боевых действий, награждённый медалью «За отвагу», обратился в военное ведомство с заявлением о выплате 4 миллионов рублей на основании указа президента России от 5 марта 2022 года №98. Однако в Минобороны ему отказали.

Тогда боец пошёл в суд. Он потребовал взыскать с ответчика положенные ему 4 миллиона рублей и доказал свою правоту. Суд иск полностью удовлетворил.

«Решением Бутырского районного суда города Москвы исковые требования удовлетворены», — говорится в сообщении.

Раньше глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил изменить правила выплат семьям погибших участников СВО. Он считает, что нужно расширить список тех, кто имеет право на эти деньги. Депутаты его партии направили соответствующий законопроект в Госдуму.