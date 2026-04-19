19 апреля, 01:15

Миронов призвал расширить список получателей выплат за гибель участников СВО

Обложка © Life.ru

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением изменить правила предоставления выплат семьям погибших участников СВО. Он считает необходимым расширить перечень получателей. Об этом пишет РИА «Новости».

«Круг получателей выплат за гибель участников СВО нужно расширить на их взрослых детей, братьев и сестёр», — заявил депутат.

Чиновник напомнил, что соответствующий законопроект депутаты «Справедливой России» направили в Государственную думу ещё в декабре прошлого года. Однако правительство не поддержало инициативу. Миронов сообщил, что обратился к заместителю министра обороны Анне Цивилёвой с просьбой поддержать правки.

В Сибири накрыли ОПГ, которая выманивала деньги у семей погибших бойцов СВО
В Сибири накрыли ОПГ, которая выманивала деньги у семей погибших бойцов СВО

А ранее генеральный прокурор Александр Гуцан заявил, что в России до сих пор не создано единой системы учёта военнослужащих, вернувшихся с зоны специальной военной операции, а помощь в их трудоустройстве зачастую носит формальный характер. Переподготовка ветеранов часто велась по специальностям, не востребованным в регионах, а предлагаемые варианты работы не учитывали навыки и состояние здоровья обратившихся.

Тимур Хингеев
