Генпрокурор Гуцан заявил об отсутствии единой системы учёта вернувшихся с СВО

В России до сих пор не создано единой системы учёта военнослужащих, вернувшихся с зоны специальной военной операции, а помощь в их трудоустройстве зачастую носит формальный характер. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан в ежегодном докладе Совету Федерации о состоянии законности и правопорядка в стране.

Он подчеркнул, что уже сейчас необходимо создавать условия для возвращающихся бойцов, поскольку после завершения СВО домой вернутся тысячи военнослужащих.

«К сожалению, единой системы учёта вернувшихся лиц и их адаптации к мирной жизни до сих пор нет. Работу по их трудоустройству уполномоченные органы проводят во многих случаях формально. Десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, остались неосвоенными», — заявил он.

По словам главы надзорного ведомства, переподготовка ветеранов часто велась по специальностям, не востребованным в регионах, а предлагаемые варианты работы не учитывали навыки и состояние здоровья обратившихся.

По итогам проверки служб занятости Генпрокуратура потребовала от министра труда и социального развития повысить эффективность программ поддержки демобилизованных, наладить координацию с другими ведомствами, а также ввести специальный учёт нуждающихся в работе и трудоустроенных лиц.

Ранее сообщалось, что с 2022 года Госдума приняла 164 закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Недавно парламентарии утвердили ещё четыре инициативы, расширяющие меры помощи. В их числе — сохранение рабочих мест за военнослужащими в случае сокращений, бесплатный проезд родственников к раненым бойцам, введение квот на поступление в вузы для супруг и супругов погибших, а также защита ветеранских выплат от взысканий.