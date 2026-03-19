Потерявшему стопу герою предложили мести улицы: Генпрокурор жёстко отреагировал

Генпрокурор России Александр Гуцан резко высказался о ситуации, когда участнику СВО с тяжёлым ранением предложили работу дворника. По его словам, такое отношение иначе как издевательством назвать нельзя.

Выступая на коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина 19 марта, он рассказал, что речь шла об инвалиде, который лишился стопы в бою. Несмотря на это, в центре занятости ему предложили вакансию дворника. Гуцан заявил, что в подобных случаях нужно ставить вопрос уже о профпригодности самих сотрудников службы занятости, и дал понять, что такой подход к трудоустройству ветеранов недопустим.

По его словам, в ряде регионов до сих пор не смогли выстроить нормальную систему профессионального переобучения вернувшихся бойцов. Из-за этого люди после фронта не получают реальной помощи с работой. Прокурорские проверки показали, что трудоустроить удалось меньше половины ветеранов, которые обращались в центры занятости.

Кроме того, генпрокурор призвал усилить надзор за расходованием бюджетных средств при формировании цен оборонных контрактов. Он подчеркнул, что те, кто пытается наживаться на этой сфере, должны нести самую строгую ответственность.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей должна оказываться без проволочек и в полном объёме, достигая каждого, кто в ней нуждается.